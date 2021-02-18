بعد نجاحها في الهند.. يوتيوب تطرح خدمة Shorts بأمريكا

أكدت شركة يوتيوب الأمريكية استعدادها لإطلاق خدمة YouTube Shorts للفيديوهات في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة القادمة، وذلك بعد انتهاء الفترة التجريبية.

وقالت الشركة الأمريكية إنّها تعمل حالياً على تطوير الخدمة التي أطلقتها في سبتمبر الماضي بشكل تجريبي في الهند؛ استعداداً لطرحها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت يوتيوب للنجاح الكبير الذي حققته الخدمة في الهند، حيث تجاوز عدد مشاهدات الفيديوهات الصغيرة الـ3.5 مليار مشاهدة يومياً.

وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين نشر مقاطع فيديو قصيرة لا تتجاوز مدتها 15 ثانية فقط.

يذكر أنّ يوتيوب تهدف من إطلاق هذه الميزة منافسة الخدمات المماثلة التي تُقدمها التطبيقات الأخرى كإنستغرام، تيك توك، وسناب شات وغيرها.

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