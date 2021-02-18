مايكروسوفت تبدأ اختبار وضع الأطفال بمتصفح إيدج

في إطار سعيها لتعزيز الرقابة الأبوية على الأطفال بدأت شركة مايكروسوفت الأمريكية باختبار وضع Kids Mode على متصفح إيدج.

وسيستهدف الوضع الجديد الأطفال بين عمر 5 إلى 12 سنة، حيث سيتيح للآباء إمكانية تحديد المواقع المسموح لأطفالهم زيارتها أثناء تصفح الإنترنت وحظر باقي المواقع.

بالإضافة إلى ذلك ستقوم مايكروسوفت بتفعيل وضع التصفح الآمن على المتصفح عند تفعيل وضع الأطفال، وذلك من أجل زيادة الحماية.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنّ المستخدمين سيكونون قادرين على تفعيل الوضع من خلال حسابهم دون الانتقال للحساب الجديد، وقالت إنّ الوضع سيبقى مفعلاً حتى يقول أحد الآباء بإيقافه والخروج منه باستخدام كلمة المرور.

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