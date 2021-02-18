معين شريف يغني “تتر” مسلسل الكندوش

أكد الفنان اللبناني معين شريف انتهاءه من تسجيل “تتر” مسلسل الكندوش السوري، المتوقع عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

وقال مخرج المسلسل سمير حسين إنّ الأغنية تخضع حالياً للمونتاج، تمهيداً لطرحها مع المسلسل في الشهر المبارك.

وأشار المخرج السوري إلى أنّ الأغنية الجديدة من كلمات بحر لاواديسا وألحان رضوان نصري.

وأوضح سمير حسين بأنّه اختار الفنان اللبناني ليؤدي الأغنية بسبب النجاح الكبير الذي حققه سابقاً في هذا المجال.

يذكر أنّ الشركة المنتجة لمسلسل الكندوش تواصل عمليات تصوير العمل الذي ينتمي لأعمال البيئة الشامية، والذي يشهد مشاركة نخبة من نجوم الدراما السورية كأيمن زيدان، شكران مرتجى، سلاف فواخرجي، أيمن رضا، وغيرهم من نجوم الدراما السورية.

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