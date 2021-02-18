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خبراء ألمان يحددون شروط مكتب الطفل

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حددت الجمعية الألمانية لطب العيون الشروط الواجب توفرها في مكتب الطفل، ودعت الأهالي للتقيد بها.

وقالت الجمعية الألمانية إنّ مكتب الطفل يجب أن يكون بجوار النافذة، لكي تزيد كثافة الضوء، مما يساهم في حماية عين الطفل.

وأشارت لأهمية اختيار شاشة كمبيوتر كبيرة تبعد عن عين الطفل لنصف متر على أقل تقدير، مع الحرص على إبعاد الطفل عن الكمبيوتر كل نصف ساعة.

وأوصت الجمعية الألمانية الأهالي بعدم السماح لأبنائهم بالبقاء في المكتب طوال اليوم، وإخراجهم للهواء الطلق لمدة ساعتين يومياً على أقل تقدير، وذلك لكي يحصلوا على الفيتامين د من أشعة الشمس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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