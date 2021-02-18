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تسعينية تقطع 10 كلم سيراً على الأقدام بسبب لقاح كورونا

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها للحصول على لقاح فيروس كورونا اضطرت الأمريكية فران جولدمان التي تبلغ من العمر 90 عاماً لقطع 10 كيلو مترات ذهاباً وإياباً من أجل الحصول على اللقاح.

وقالت المرأة الأمريكية إنّها اتصلت بالهيئات الصحية عدّة مرات من أجل الحصول على موعد للقاح في أي مكان، وعندما حصلت على الموعد المنتظر هبت عاصفة ثلجية قطعت الطرقات، وهذا ما دفعها للسير للمركز.

وقالت المسنة الأمريكية أنّها أخذت احتياطاتها من أجل القيام بهذه الرحلة، حيث ارتدت بنطالاً من الصوف، ومعطفاً وسترة، وحذاء مخصصاً للثلج.

يذكر أنّ المسنة الأمريكية لم تتأخر عن موعد اللقاح سوى 5 دقائق فقط رغم سيرها لمسافة طويلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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