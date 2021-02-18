تسعينية تقطع 10 كلم سيراً على الأقدام بسبب لقاح كورونا

في إطار سعيها للحصول على لقاح فيروس كورونا اضطرت الأمريكية فران جولدمان التي تبلغ من العمر 90 عاماً لقطع 10 كيلو مترات ذهاباً وإياباً من أجل الحصول على اللقاح.

وقالت المرأة الأمريكية إنّها اتصلت بالهيئات الصحية عدّة مرات من أجل الحصول على موعد للقاح في أي مكان، وعندما حصلت على الموعد المنتظر هبت عاصفة ثلجية قطعت الطرقات، وهذا ما دفعها للسير للمركز.

وقالت المسنة الأمريكية أنّها أخذت احتياطاتها من أجل القيام بهذه الرحلة، حيث ارتدت بنطالاً من الصوف، ومعطفاً وسترة، وحذاء مخصصاً للثلج.

يذكر أنّ المسنة الأمريكية لم تتأخر عن موعد اللقاح سوى 5 دقائق فقط رغم سيرها لمسافة طويلة.

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