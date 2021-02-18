ياسر العظمة يعود للدراما من بوابة السنونو

بدأ الفنان السوري ياسر العظمة تصوير مسلسله الجديد السنونو الذي سيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

وستدور أحداث المسلسل على سطح سفينة تتجول بين عدة دول عربية، وسيتناول المسلسل مجموعة من القضايا الاجتماعية التي تهم المواطن العربي.

وسيشارك في هذا العمل نخبة من نجوم الدراما السورية كعابد فهد، بشار إسماعيل، جرجس جبارة وغيرهم من النجوم، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم العرب الذين سيحلون على المسلسل كضيوف شرف.

ومسلسل السنونو من تأليف وإخراج المصري خيري بشارة، ويعدّ العمل الأول للفنان الكوميدي السوري الذي غاب عن الساحة الفنية في السنوات الماضية، وذلك بعد إصداره لآخر أجزاء مرايا الذي تم تصويره في الجزائر، ولم يحقق نجاحاً كبيراً.

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