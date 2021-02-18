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احذروا التغيرات السلوكية لدى المسنين.. مؤشر على مرض خطير

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذّر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من التغيرات السلوكية التي تحدث لدى المسنين، وقال إنّ التغيرات السلوكية الشائعة كتعدي حدود اللياقة، العصبية، العدوانية، بالإضافة إلى اللامبالاة تعد دليلاً على إصابتهم بالخرف الجبهي الصدغي الناجم عن تلف الخلايا العصبية للفص الجبهي الصدغي للدماغ.

وأشار المركز الاتحادي إلى أنّ هذه الأعراض تظهر قبل الستين، وقبل الإصابة بالزهايمر، وتكون من العلامات الدالة عليه.

وحدد المركز الأعراض الأخرى للخرف الجبهي الصدغي بمشاكل في النطق واللغة، واضطرابات الحركة كالتحرك والترنج، والرعاش.

ودعا المركز الناس لاستشارة الطبيب فور ظهور هذه الأعراض، وأكد على عدم وجود علاج فعّال لعلاج هذا المرض في الفترة الحالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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