أمير كرارة يُعلق على الملصق الدعائي لمسلسل الاختيار 2

علّق النجم المصري أمير كرارة على الملصق الدعائي للجزء الثاني من مسلسل الاختيار2 الذي نشرته شركة سينرجي المنتجة للعمل.

حيث قام بإعادة نشرت البوستر الذي طرحه تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمنّى نجم الجزء الأول التوفيق لأبطال الجزء الثاني، وأن يحققوا النجاح الذي حققه الجزء الماضي الذي روى قصة استشهاد أحمد المنسي.

وسيتحدث الجزء الثاني من مسلسل الاختيار عن بطولات رجال الداخلية المصرية، وسيشارك في بطولته كل من كريم عبد العزيز، أحمد مكي، بشرى، ورياض الخولي، أحمد فايز، وغيرهم من النجوم، في حين سيقوم بيتر ميمي إخراجه.

يذكر أنّ الجزء الأول من مسلسل الاختيار روى قصة شهيد الجيش المصري أحمد المنسي ورجال الكتيبة 103 الذين استشهدوا في كمين البرث عام 2017.

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