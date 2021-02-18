منوعات

اكتشاف طفرة جديدة من فيروس كورونا

تم النشر منذُ 47 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اكتشف باحثون تابعون لجامعة أدنبرة الأسكتلندية طفرة جديدة من فيروس كورونا المستجد أطلقوا عليها E484K.

وقال العلماء إنّهم عثروا على الطفرة الجديدة في 13 دولة في 5 قارات منها أمريكا، الأردن، الدنمارك، بريطانيا، أستراليا، وسنغافورة، وهذا يعني بأنّها انتشرت لفترة قبل أن يتم اكتشافها.

وأبدى الباحثون تخوفهم من الطفرة الجديدة، وقالوا إنّها تمكن الفيروس من تجنب الأجسام المضادة الناجمة عن اللقاحات المنتجة حالياً.

وأشار العلماء إلى أنّ الطفرة الجديدة ظهرت في 15 ديسمبر الماضي، وأكدوا على أن انتشارها على مستوى العالم سيؤدي لإضعاف اللقاحات المنتجة من أجل وضع حد لانتشار فيروس كورونا في العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك