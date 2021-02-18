اكتشاف طفرة جديدة من فيروس كورونا

اكتشف باحثون تابعون لجامعة أدنبرة الأسكتلندية طفرة جديدة من فيروس كورونا المستجد أطلقوا عليها E484K.

وقال العلماء إنّهم عثروا على الطفرة الجديدة في 13 دولة في 5 قارات منها أمريكا، الأردن، الدنمارك، بريطانيا، أستراليا، وسنغافورة، وهذا يعني بأنّها انتشرت لفترة قبل أن يتم اكتشافها.

وأبدى الباحثون تخوفهم من الطفرة الجديدة، وقالوا إنّها تمكن الفيروس من تجنب الأجسام المضادة الناجمة عن اللقاحات المنتجة حالياً.

وأشار العلماء إلى أنّ الطفرة الجديدة ظهرت في 15 ديسمبر الماضي، وأكدوا على أن انتشارها على مستوى العالم سيؤدي لإضعاف اللقاحات المنتجة من أجل وضع حد لانتشار فيروس كورونا في العالم.

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