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فيليبس تُطلق شاشة جديدة بسعر تنافسي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة فيليبس الهولندية عن شاشة جديدة بمزايا رائعة وسعر اقتصادي أطلقت عليها 242B1G.

وزودت الشركة الهولندية شاشتها الجديدة بلوحة IPS مقاس 24 بوصة ودقة عرض 1080*1920 بيكسل، مع تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 102%.

وستحتوي الشاشة الجديدة على مجموعة كبيرة من المميزات، كتوفير استهلاك الطاقة بفضل احتوائها على إضاءة خلفية LED التي تعمل على ثبات درجة سطوع الألوان، بالإضافة لاحتوائها على مجموعة من التقنيات كتقنية PowerSensor، وLightSensor بالإضافة لمفتاح الطاقة Zero Power الذي يعمل على فصل الشاشة عن التيار الكهربائي.

وعمدت فيليبس لصناعة الشاشة الجديدة من اللدائن البلاستيكية المعاد تدويرها بنسبة 85% والتي لا تحتوي على أي مواد ضارة.

يذكر أنّ الشركة الهولندية ستطلق الشاشة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 209 يورو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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