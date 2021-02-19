خمس ابتكارات جديدة سوف نراها في الهواتف الذكية خلال عام 2021

الهواتف الذكية تعتبر من أكثر الأجهزة التي يتم تطويرها بوتيرة سريعة ولا يكاد يمر عام إلا ونحن نرى العديد من التقنيات الجديدة فيها. في عام 2021 من المتوقع رؤية 5 ابتكارات جديدة في الهواتف الذكية نستعرضها معاً في هذا المقال.

كاميرا السيلفي تحت الشاشة

بدلاً من النوتش أو الدوائر الصغيرة التي تحتوي على الكاميرا الأمامية، سوف تقوم الشركات بإطلاق إصدارات تحتوي على كاميرا سيلفي أمامية مخفية تحت الشاشة.

لم يعد الأمر سراً أو مجرد فكرة، فهناك هاتف ZTE Axon 20 5G الذي تم إطلاقه مؤخراً بكاميرا أمامية تحت الشاشة. الكاميرا تعطي أداءً مقبولاً لكنها ليست الأفضل.

شركات أخرى مثل شاومي وسامسونج وأوبو وغيرها من المنتظر أن نرى لها أيضاً هواتف ذكية هذا العام بشاشة كاملة تماماً وكاميرا مخفية تحتها.

الشحن فائق السرعة

واحدة من أهم التقنيات وأكثرها فائدة هي الشحن فائق السرعة. شركة شاومي أعلنت عن تقنية Mi Charge Turbo مع شاحن بقوة 100 وات لإتمام شحن الهاتف في غضون 17 دقيقة فقط.

سامسونج وبعض الشركات الأخرى تطور تقنيات مماثلة باستخدام شواحن قوية لكنها سوف تظل مقتصرة على الإصدارات الجديدة الراقية ذات السعر الأغلى على الأقل هذا العام.

هواتف قابلة للطي جديدة

في عام 2021 سوف نشهد إطلاق إصدارات جديدة من الهواتف القابلة للطي ربما مع تصميمات جديدة وأيضاً تحسينات على مستوى المتانة والتحمل.

هواتف بدون أي منافذ وفتحات

هذا أمر ليس مستبعداً أيضاً، ويتطلب جرأة كبيرة من مصنعي الهواتف الذكية. إطلاق هاتف بدون فتحات سوف يحدث عبر إجراء عدة تغييرات مثل:

الاعتماد على الشريحة الإلكترونية eSIM بدلاً من شريحة الاتصالات التقليدية.

إزالة منفذ الشحن والاعتماد على الشحن اللاسلكي.

إزالة منفذ سماعات الرأس والذاكرة الخارجية.

من الشركات التي تفكر في الأمر جدياً شركة ابل التي قد تطلق أحد إصدارات ايفون 13 نهاية عام 2021 بدون منفذ شحن.

شاشات بتقنية MicroLED

هي تقنية جديدة في تصنيع الشاشات تشبه نوعاً ما تقنية OLED إلا أنها أفضل من ناحية السطوع ودقة الألوان بالإضافة إلى المتانة واستهلاك الطاقة.

تعتبر ابل من الشركات المهتمة كثيراً بتلك التقنية وربما نرى هذا العام هواتف ايفون أو أجهزة ايباد تحمل ذلك النوع الجديد من الشاشات.

أي التقنيات أعجبتك أكثر وتتشوق لرؤيتها في الهواتف الذكية خلال عام 2021 ؟ أخبرنا عبر التعليقات