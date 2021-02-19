هاتف الألعاب Asus ROG Phone 5 قادم رسميًا في مارس – تعرف عليه

هواتف الألعاب هي نوعية جديدة نسبيًا من الهواتف، وهي هواتف تأتي مع أعلى مواصفات ممكنة من جميع النواحي، وذلك حتى تكون قادرة على تشغيل الألعاب الثقيلة والكبيرة بسلاسل وفعالية، وها هي أولى المعلومات حول تف الألعاب Asus ROG Phone 5 تظهر للنور، وأول ما نلاحظه هو تخلي أسوس عن رقم 4 والانتقال لرقم 5 مباشرةً في التسمية.

هاتف الألعاب Asus ROG Phone 5 قادم في مارس

الشركة قد نشرت صفحة لحدث الإطلاق على موقعها، لكن هذه الصفحة لا تكشف شيء من مواصفات الهاتف، من ناحية اخرى فالتسريبات السابقة عن منصة Geekbench لاختبارات الأداء قد أوضحت لنا قدوم الهاتف مع أندرويد 11، جنبًا إلى جنب مع معالج سنابدراجون 888 الرائد و8 أو 16 جيجابايت من السعة التخزينية.

يقدّم الهاتف -حسب تسريبات TENAA- شاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع أموليد، هذا مع بطارية ثنائية الخلايا بسعة 6,000 ملي أمبير، أضف إلى ذلك سرعة شحن 65 واتّ ودعم شبكات الجيل الخامس!

يُذكر أن الحديث كله هنا على هاتف ASUS ROG Phone 5 الذي يحمل رقم النموذج I005DA، في حين أن هناك إصدار آخر من نفس الهاتف سيحمل الاسم I005DB وهو الإصدار الموجّه للأسواق العالمية، أي أننا قد نشهد اختلافات في النهاية بين الهاتفين.

من المتوقع أن يقدّم الهاتف ذواكر من الأنواع الرائدة وتعديلات قوية على نظام التشغيل تتناسب مع كونه هاتف موجّه للألعاب، كما أن أسوس قد أوضحت أن الهاتف يأتي مع تعديلات وترقيات ملحوظة مقارنةً بالجيل السابق.