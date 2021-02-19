مطلوبٌ يُسلّم نفسه للشرطة.. والسبب الحجر الصحي

قالت الشرطة البريطانية إنّ مطلوبًا أمنيًا قد سلّم نفسه للشرطة لأنّه يُفضّل أنّ يدخل السجن على البقاء في الحجر المنزلي.

وأشارت الشرطة البريطانية إلى أنّ المطلوب اتصل بشرطة بلدة “بورغس هيل”، وأبدى رغبته بدخول السجن، لأنّه لم يعد يطيق الحياة مع الأشخاص المقيمين معه في الحجر الصحي المفروض بسبب انتشار فيروس “كورونا”.

وأوضحت الشرطة أن الرجل المطلوب طلب منهم وضعه في زنزانةٍ منفردةٍ، لكي ينعم بالراحة والهدوء.

يُذكر أنّ عدة دراسات أجريت خلال فترة الحظر المنزلي؛ أظهرت معاناة 53% من البريطانيين من الأشخاص الذين سكنوا معهم في فترة الحظر.

يُذكر أنّ السلالة المتحورة من فيروس “كورونا”، التي ظهرت في بريطانيا؛ تسبّبت بفرض إغلاق في البلاد، وفرض مجموعة من الإجراءات الاحترازية.

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