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مطلوبٌ يُسلّم نفسه للشرطة.. والسبب الحجر الصحي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الشرطة البريطانية إنّ مطلوبًا أمنيًا قد سلّم نفسه للشرطة لأنّه يُفضّل أنّ يدخل السجن على البقاء في الحجر المنزلي.

وأشارت الشرطة البريطانية إلى أنّ المطلوب اتصل بشرطة بلدة “بورغس هيل”، وأبدى رغبته بدخول السجن، لأنّه لم يعد يطيق الحياة مع الأشخاص المقيمين معه في الحجر الصحي المفروض بسبب انتشار فيروس “كورونا”.

وأوضحت الشرطة أن الرجل المطلوب طلب منهم وضعه في زنزانةٍ منفردةٍ، لكي ينعم بالراحة والهدوء.

يُذكر أنّ عدة دراسات أجريت خلال فترة الحظر المنزلي؛ أظهرت معاناة 53% من البريطانيين من الأشخاص الذين سكنوا معهم في فترة الحظر.

يُذكر أنّ السلالة المتحورة من فيروس “كورونا”، التي ظهرت في بريطانيا؛ تسبّبت بفرض إغلاق في البلاد، وفرض مجموعة من الإجراءات الاحترازية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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