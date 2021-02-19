الأدوية البديلة.. ما لا تعرفه عن مخاطرها على صحّتك

أكدّت الصيدلانية الروسية، إيرينا بوليغينا، خطورة تناول الأدوية البديلة عوضًا عن الدواء الأصلي.

وقالت “إيرينا” إنّ المقارنة بين الدواء الأصلي والأدوية البديلة التجارية، غير ممكنة؛ لأنّ الأدوية البديلة لا تحتوي على ذات الجزيئات الفعالة الموجودة في الأدوية الأصلية.

وأشارت إلى أنّ الشركات المنتجة للأدوية الأصلية، تقوم باختبار الأدوية البديلة، وتُخضعها لمبدأ التكافؤ الحيوي، وإلى تجارب سريرية صغيرة؛ للتأكّد من فعاليتها النسبية.

وقالت إنّ منتجي الأدوية البديلة يتحقّقون من وصول الدم لمجرى الدم، وخروجه من الجسم بعد مرور فترة معينة، دون مقارنة فعاليته بفعالية الدواء الأصلي.

ونصحت الصيدلانية الروسية المرضى بتناول الأدوية البديلة في حال الإصابة بالصداع، والامتناع عن تناولها في حالة الإصابة بالأمراض المزمنة، كي يتجنبوا الآثار الجانبية لها.

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