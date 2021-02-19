حفيدتا كاظم الساهر تخطفان الأضواء منه

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار صورة تجمع الفنان العراقي كاظم الساهر، بحفيدتيْه “سنا وآية”، في الولايات المتحدة.

حيث تصدر وسم “هاشتاق”، جدو كاظم الساهر، مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريب الصورة التي لم تُنشر على أي صفحة من صفحات “قيصر الأغنية العربية”، الرسمية.

وأكدّت الصورة تواجد “القيصر” في زيارة لولده الأكبر “وسام”، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحظيت الصورة بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى عشاق “كاظم”، سعادتهم برؤيته برفقة حفيدتيْه.

يُذكر أنّ الفنان العراقي يحاول، دائمًا، إبعاد حياته العائلية عن الأعين، ويرفض تسليط الضوء على حياته العائلية.

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