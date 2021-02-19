فرق الإنقاذ تفشل في إنقاذ حياة 42 حوت طيّارًا

تسبّب جنوحٌ جماعيٌ للحيتان الطيّارة حدث في جزيرة “مادورا” الإندونيسية في نفوق 42 حوتًا، بعدما علقت في المياه الضحلة.

وقال المسؤولون المحليون إنّ فرق الإنقاذ في فشلت في إنقاذ حياة 42 حوتًا كانت عالقةً قبالة الساحل الشمالي الشرقي لمقاطعة “جاوة”، في حين نجت ثلاثة حيتان من الموت.

وأكدّ المسؤولون في البلاد فتحهم تحقيقًا في الأسباب التي دفعت الحيتان للجنوح إلى الساحل.

وأشارت السلطات الملحية إلى أنّ الحيتان الناجية عادت إلى البحر، وبعضها حاول العودة للساحل لأنّ أمّهاتها كانت عالقة.

وبعد انتهاء عمليات الإنقاذ؛ قامت فرق الإنقاذ بدفن الحيتان النافقة حول الشاطئ.

يُذكر أنّ الجزيرة الإندونيسية شهدت 59 حادثًا مشابهًا هذا العام، حيث نفق على شاطئها عددٌ كبيرٌ من الحيوانات البحرية.

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