شركة Hublot تُطلق ساعة الدوري الإنجليزي

رفعت شركة Hublot النقاب عن ساعة فاخرة مُخصّصة لعشاق الدوري الإنجليزي أطلقت عليها Bing Bange e Premier League.

وزودت Hublot ساعتها الفاخرة بشاشة 390×390 ، وستعمل بنظام تشغيل Wear OS.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذه الساعة بسعة 8 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ1 غيغا بايت، وستحتوي على خلفية مظهر الدوري الإنجليزي، وأشرطة أرجوانية قابلة للتبديل.

وزودت Hublot ساعتها بتطبيقات خاصة بكرة القدم كتطبيق Hublot Loves Football Premier league الذي يرسل للمستخدمين إشعارات بانطلاق المباريات، والأحداث التي تجري فيها كإحراز الأهداف ونهاية المباريات.

يُذكر أن Hublot ستصنع 200 نسخة من الساعة الفاخرة، وستطرحها في الأسواق بسعر يصل إلى 5,200 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية