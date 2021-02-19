“يوتيوب” تُطلق ميزاتٍ جديدةً في إطار خطة 2021 التطويرية

أعلنت شركة “يوتيوب”، الأمريكية، عن مجموعةٍ من الميزات التي ستضيفها خلال العام الجاري، في إطار خطة للتطوير.

حيث أطلقت “يوتيوب” خدمة Shorts في الهند في نهاية العام الماضي، بشكل تجريبي، وبعد نجاحها ستقوم بطرحها في العالم، بحلول مارس القادم.

كما ستتيح ميزة الفصول “Chapters” لعدد أكبر من المستخدمين؛ وذلك من أجل مساعدتهم على التنقّل بين مقاطع الفيديو الطويلة.

وأكدّت “يوتيوب” نيتها توسيع نطاق ميزة Applause، التي تُساعد صانعي المحتوى على زيادة دخلهم، وذلك من خلال الحصول على تبرّعات أو دعم مالي من المُعجبين المُتابعين لقنواتهم.

بالإضافة إلى ذلك؛ ستُتيح يوتيوب إمكانية تسوق المنتجات من مقاطع الفيديو ذاتها من خلال أيقونات المنتجات المتاحة للبيع، والتي تنقل المستخدم إلى موقع الشراء، بشكل مباشر، بمجرد الضغط عليها.

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