محمد شرف.. الفنان الذي لم يلتفت لأدوار البطولة

يُصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان المصري الراحل محمد شرف، الذي ولد في الإسكندرية عام 1963.

وذكر الراحل في جملة له، حول الأدوار التي أداها، “الفنان الحقيقي بتأثيره في المشاهد وليس بمساحة وحجم دوره بالعمل”.

ولم يكن الفنان محمد شرف، مهتما بأدوار بالبطولة ، بقدر اهتمامه بتقديم الشخصية على أفضل وجه.

وبالرغم من دراسته في معهد فني تجاري، إلا أن شغفه بالفن، جعله يتجه نحو مسيرة جديدة ينطلق فيها عبر أعمال فنية.

وقرّر محمد شرف، في العام 1984 الذهاب إلى القاهرة لبدء مشوراه الفني، عبر المسرح.

واستطاع محمد شرف، أن يرسخ اسمه في عالم الفن، لموهبته التي امتاز بها، في عدة أعمال تلفزيونية وسينمائية مع نجوم وأسماء كبيرة.

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