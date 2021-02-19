إطلاق الإصدار الأول من نظام أندرويد 12 رسميًا – إليك جميع المميزات

مساء يوم أمس وكما كان متوقعًا أطلقت جوجل الإصدار التجريبي الأول من نظام أندرويد 12 رسميًا، وكالعادة ولأننا في وقت مبكر من العام فهذا هو إصدار المطورين Android 12 developer preview، وفي هذا المقال نستعرض معكم كل المميزات الجديدة التي ظهرت فعليًا في هذا الإصدار من أندرويد 12!

الإصدار الأول من نظام أندرويد 12

كما هو الحال في نسخ المطورين الأولية من أندرويد فتصفحك للنظام الجديد لن يجعلك ترى كثير من المميزات! في الأسابيع السابقة ظهرت شائعات وتقارير كثيرة تفيد أن النظام سيُعاد تصميمه بشكل ممتاز، لكن في الإصدار الحالي لم تظهر الكثير من التحسينات على التصميم.

1- تغيير شكل الإشعارات

مرة أخرى تغيّر جوجل شكل الإشعارات في نظام أندرويد، والآن أصبح لدينا شكل أكثر عصرية مع تشويش على الخلفية وراء منطقة الإشعارات، كذلك نلاحظ تغير الخط وترتيب العناصر بشكل عام، وذلك كما بالصورة التالية (أندرويد 12 على اليسار):

كما نلاحظ هناك أيقونة جديدة على اليمين، وهذه الأيقونة ستستخدم في عمل Snooze أو كتم لهذا الإشعار، عند الضغط عليها يمكنك أن تختار أن تقوم بإخفاء الإشعار لربع ساعة، نصف ساعة أو ساعتين، كذلك ومن خلال شريط الإشعارات سيكون بإمكانك فتح التطبيقات بشكل أسرع واستعراض المزيد من المعلومات، لكن هذا سيتطلب من المطورين تهيئة تطبيقاتهم لأندرويد 12.

2- الإعدادات في نظام أندرويد 12

قامت جوجل أيضًا بتغيير شكل وتصميم بعض الأماكن ضمن تطبيق الإعدادات ومنها تصغير حجم مربع البحث هذا بينما تم تكبير صورة المستخدم، يُذكر أن هذا التصميم يختلف من هاتف لآخر ومن شركة لأخرى بشكل عام.

أيضًا تم إجراء تعديلات على قسم الأمان والطوارئ، ومن خلال هذا القسم الآن يمكنك تغيير معلومات الطوارئ الخاصة بك مثل معلوماتك الشخصية والأدوية التي تأخذها باستمرار وكذلك رقم الطوارئ في بلدك.

أيضًا هناك تغييرات في النظام وفي عرض معلومات الهاتف تختلف من مكان لآخر في نظام التشغيل، بالإضافة لذلك فأصبح بالإمكان تشغيل وضع اليد الواحدة One-Handed Mode.

3- تغييرات على التحكم السريع

الآن سيكون بإمكانك منع ظهور بعض تطبيقات الموسيقى في قائمة التحكم السريعة على شاشة القفل، وسيمكنك تحديد الخيارات لكل تطبيق على حدة، إضافة إلى ذلك -وكما بالصورة- أصبحت صفحة التحكم في الوسائط أكبر ضمن شاشة القفل.

ماذا أيضًا في نظام أندرويد 12؟

ما سبق كانت التعديلات البسيطة على التصميم في أندرويد 12، لكن هناك مميزات وخصائص أخرى لا تتمحور حول الشكل وإعادة التصميم، وفي النقاط التالية نسردها عليكم:

• إمكانية مشاركة كلمة مرور الوايفاي باستخدام خاصية Nearby Share

• بدء جوجل في تطوير خاصية Scrolling Screenshot لأخذ لقطة شاشة لكامل الصفحة

• تعديل على المؤثرات الصوتية المتعلقة باهتزاز الهاتف

• تحسين الإيماءات في التنقل في النظام

• تحسينات متعلقة بمشروع Mainline لإرسال التحديثات عبر متجر بلاي

• دعم وضع HEVC لضغط الفيديو لجميع التطبيقات

• دعم صيغة الصور AVIF

ما هو موعد إطلاق نظام أندرويد 12؟

ستقوم جوجل بالكشف عن نسخ المطورين في فبراير (تم) ومارس وأبريل، من ثم ستطلق النسخ التجريبية المتاحة للجميع في مايو، يونيو ويوليو، وأخيرًا سيتم إطلاق نظام أندرويد 12 بحالته المستقرة في أغسطس وسبتمبر! — يُذكر أن هذا الإصدار متاح فقط للمطورين ولا ننصج بتحميله في حالة أنه ليس لديك خبرة في هذه الأمور.

• نظام أندرويد 12 سيتيح تغيير التصميم والألوان للنظام وحتى للتطبيقات نفسها