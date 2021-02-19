إليك خارطة المسلسلات المصرية الرمضانية لهذا العام

انتجت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مسلسلات في الآونة الأخيرة، ضمن الموسم الرمضاني.

وتميزت الأعمال الجديدة التي انتجتها الشركة، بالتنوع، بين التاريخي والكوميدي والدراما والأكشن.

ويأتي في مقدمة المسلسلات، مسلسل “الاختيار “2، الذي يُجسّد بطولات الشرطة المصرية في تصديها للأعمال الإرهابية، وتتضمن قصة “الشهيد البطل الضابط محمد المبروك”، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

ويليه “هجمة متردة”، بطولة أحمد عز وهند صبري، ويلعب عز دور شاب يعمل في الخارج، ويتضمن العمل الجديد ملف المخابرات الأجنبية والمصرية ودور الوطنية في التصدي للمحاولات التي تهدف لزعزعة الاستقرار.

ويعود الفنان يحيى الفخراني، هذا العام عبر مسلسل “نجيب زاهي زركش”، يحكي عن علاقة الأب بابنائه وعلاقة الأبناء بالآباء.

ويليه “نسل الأغراب”، في إطار الدراما الصعيدية، بطولة أحمد السقا وأمير كرارة.

وبعده “ظل راجل”، بطولة ياسر جلال ونور، يناقش القضايا المجتمعية.

وتلعب يسرا دورا جديد في مسلسل “ضرة”، وهو الاسم المؤقت للعمل، تدور أحداثه في بيت يعيش أزمات اجتماعية.

ومن ثم، “الملك”، يلعب بطولته عمرو يوسف وصبا مبارك، ووفقا لبعض المصادر، العمل يعتبر الأول من نوعه، مأخوذ عن رواية “كفاح شعب طيبة” للأديب العالمي نجيب محفوظ.

و”كل ما نفترق”، تلعب بطولته ريهام حجاج بمشاركة عمرو عبد الجليل، وهو سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد الحميد وإخراج كريم العدل.

وعمل “اللي مالوش كبير”، يُعيد الفنانة ياسمين عبد العزيز مع زوجها الفنان أحمد العوضي في للسباق الرمضاني، عبر شخصية “غزل” الفتاة التي يتركها والدها وتعيش وحيدة وتتعرض للعديد من المواقف.

وكالعادة، يحرص الفنان محمد رمضان، على حضوره السنوي في موسم رمضان، وهذه المرة عبر مسلسل “موسى” ضمن الدراما الصعيدية مع سمية الخشاب.

ولأن فيروس كورونا، أصبح واقعا يفرض نفسه اليوم، يُنتظر العمل الجديد للفنان يوسف الشريف “كوفيد -25″، سيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج أحمد بلال.

و”القاهرة –كابول”، عبارة عن 3 قصص ، تحكي عن المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة.

ومن ثم “تقاطع طرق”، بطولة منى زكي وبمشاركة محمد فراج، ضمن إطار رومانسي اجتماعي حول زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات.

وبعده “بين السما والأرض” المسلسل المأخود عن قصة الأديب نجيب محفوظ من بطولة غادة عادل ويسرا اللوزي.

و”النمر”، بطولة محمد إمام بمشاركة هنا الزاهد، سيناريو وحوار محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.w

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