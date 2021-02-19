هل تفتقد هواتف الايفون تقنية الشحن اللاسلكي العكسي؟

هواتف الايفون تدعم تقنية الشحن اللاسلكي منذ هواتف ايفون 8 / 8 بلس وحتى هواتف ايفون 12 وما سوف يليها، لكنها في الوقت ذاته تفتقد إلى تقنية الشحن اللاسلكي العكسي.

ما هي تقنية الشحن اللاسلكي العكسي؟

تقنية الشحن اللاسلكي العكسي أو Reverse Wireless Charging هي تقنية تتيح للهاتف إمكانية شحن أجهزة أخرى لاسلكياً كهاتف آخر أو سماعات أو ساعة ذكية.

تقنية الشحن العكسي لا تعتمد على أية توصيلات سلكية بين كلا الجهازين (الجهاز الذي يوفر طاقة الشحن والجهاز المشحون) وإنما تعتمد على الشحن اللاسلكي حيث سيعمل الجهاز الأول كقاعدة شحن للجهاز الثاني بشرط أن يكون كلاهما داعماً للشحن اللاسلكي.

عند إطلاق هواتف ايفون 11 كانت هناك نية لتوفير تلك الميزة فيها لكن ابل ألغت الفكرة لاحقاً، ثم تجددت الآمال مع سلسلة هواتف ايفون 12 لكن ابل لم تذكر شيئاً حولها أيضاً.

هل يمكن أن نراها قريباً في الايفون؟

وفقاً للوثائق المنشورة على موقع وكالة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية فإن سلسلة هواتف ايفون 12 يمكنها شحن الأجهزة الأخرى لاسلكياً وهي مجهزة بالعتاد والتصميم المناسبين لذلك.

لسبب ما غير معلوم قررت ابل تعطيل تلك الخاصية المهمة في سلسلة هواتف ايفون 12، ونظرياً يمكن لأبل تفعيلها في أي وقت وإتاحتها للمستخدم عبر تحديث لنظام التشغيل iOS.

صحيفة بلومبيرج الإخبارية الأمريكية قالت في تقرير أخير لها إن تفعيل خاصية الشحن اللاسلكي العكسي في هواتف ايفون 12 غير محتملة في المستقبل القريب للأسف.

ابل من المحتمل أن تعلن عن بطارية إضافية للايفون “باور بنك” ضمن ملحقات MagSafe الجديدة وقد تقوم ابل حينها بتفعيل تلك الميزة الكامنة في سلسلة ايفون 12.

ميزة الشحن اللاسلكي العكسي في هواتف الايفون ستتيح شحن هواتف الايفون الأخرى لاسلكياً وكذلك سماعات AirPods (ذات علبة الشحن اللاسلكي) وسماعات AirPods Pro وكذلك ساعة ابل.

هناك بالفعل العديد من الهواتف التي تدعم تقنية الشحن اللاسلكي العكسي مثل سلسلة سامسونج جالكسي S10 و S20 و S21 ونوت 10 ونوت 20 وبعض هواتف هواوي الراقية مثل Huawei Mate 20 Pro وغيرها من الهواتف.

هل تفتقد ميزة الشحن اللاسلكي العكسي في هاتف الايفون الخاص بك؟ أخبرنا عبر التعليقات