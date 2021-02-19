“بي، إم، دبليو” تستدعي سيارات بسبب عيوب في الوسائد الهوائية

قررت شركة “بي.إم.دبليو” الألمانية لصناعة السيارات استدعاء 71 مركبة في السوق الصينية؛ بسبب عيوب في الوسائد الهوائية الجانبية للمقاعد.

وذكرت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق –في بيان اليوم- أن الاستدعاء، الذي من المقرر أن يبدأ بعد غد الخميس، سيشمل الطرازين المستوردين “425 آي” و”430 آي” اللذين تم انتاجهما بين 16 يونيو و2 ديسمبر عام 2020.

وأوضحت الهيئة أنه نظرا لعيوب في مؤشرات برامج الوسائد الهوائية الجانبية للمقاعد الأمامية، فإن توقيت عمل هذه الوسائد قد يتأخر عندما تواجه المركبات تأثيرات جانبية.

ومن المقرر أن تقوم شركة “بي.إم.دبليو” تشاينا المحدودة لتجارة السيارات، بإعادة برمجة برامج المركبات المستدعاة مجانا.

المصدر: بوابة أخبار اليوم.

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