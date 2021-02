ببطارية هي الأقوى.. سامسونغ تعلن عن هاتفها الجديد

أعلنت شركة سامسونغ عن هاتفها الجديد الذي يتميز ببطارية هي الأقوى مقارنة بهواتفها الحالية.

وببطارية بسعة 7000 ميلي أمبير يأتي هاتف Galaxy F62، والتي تمكنه من العمل لثلاثة أيام تقريبا في حال استعماله لإجراء المكالمات وتصفح الإنترنت، ويمكن شحن هذه البطارية بسرعة عبر شاحن باستطاعة 25 واطا.

كما تم تزويد الهاتف بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، وتم تجهيزه بمنفذين لشرائح الاتصال من نوع Nano-SIM.

كما دعمت سامسونغ هاتفها بشاشة Super AMOLED Plus، بالإذافة إلى أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع.

ويعمل الجهاز على معالج Exynos 9825 ثماني النوى، وعلى معالج رسوميات Mali-G76 MP12، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

وتأتي الكاميرا الأساسية بأربع عدسات بدقة 64، 12، 5، 5 ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميغابيكسل، وتعمل مع خاصية التعرف على الوجوه، ولها القدرة على تسجيل فيديوهات بدقة 4K.

