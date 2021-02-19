ياسر العظمة يرد على اليوتيوبر الصينية آسيا

أكدّت اليوتيوبر الصينية آسيا المشهورة بإتقانها اللغة العربية تلقيها رداً من الفنان السوري ياسر العظمة على الحلقة التي نشرتها على حساباها في يوتيوب وقلدت من خلالها النجم السوري.

وعبّر الأسطورة في رسالته لآسيا عن سعادته لحماسها وإصرارها لتعلم لغة الضاد، ولمتابعتها مسلسله الشهير مرايا، وأبدى اندهاشه من قدرتها على تقليد حركاته، ونطق الأحرف العربية بلفظٍ سليم خالٍ من الأخطاء.

وكانت اليوتيوبر الصينية قد حققت شهرةً لا بأس بها في العالم العربي بعد نشرها مقاطع عديدة لها باللغة العربية، بالإضافة لتقليدها نخبة من نجوم الكوميديا العربية كعادل إمام وياسر العظمة في حلقاتها.

يذكر أنّ آسيا درست اللغة العربية لعدة سنوات حتى أتقنتها وحصلت على الماجستير فيها، لتتفرغ بعدها لتقليد الفنانين العرب.

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