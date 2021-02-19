فوائد عدة للزنجبيل تعرفوا عليها

أفادت عالمة التغذية الألمانية فرانسيسكا بوش، إن الزنجبيل يحتوي على فوائد عديدة للجسم.

وأوضحت العالمة، أنّ الزنجبيل يحتوي على مضادات للأكسدة تساعد الجسم على مواجهة الالتهابات والعدوى البكتيرية.

وأشارت فرانسيسكا بوش، إلى دوره في تعزيز الجهاز المناعي، من خلال تنشيط الدورة الدموية مما يساعد في إيصال الخلايا المناعية لموضعها بشكل فوري.

وبيّنت العالمة الألمانية، دور الزنجبيل في مواجهة الصداع، الغثيان، وألم العضلات، بالإضافة لمساعدته الحوامل في التغلب على الغثيان الذي يشعرن به عند الصباح.

وحذرت فرانسيسكا بوش، من تناول الزنجبيل في حال كان الشخص يعاني حرقة المعدن، لأنّ تناوله يزيد من تفاقم الشعور بالحموضة.

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