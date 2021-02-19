قصي خولي يشعل مواقع التواصل بصور مع ابنه وسط الثلوج

أشعلت الصور التي نشرها الفنان السوري قصي خولي على حسابه في إنستجرام مواقع التواصل الاجتماعي.

و نشر الفنان السوري صورتين تجمعه بابنه العميد وسط الثلوج، وعلق عليهما بالقول العميد فارس خولي دون أن يكشف عن مكان التقاط الصور.

وحظيت الصور بعدد كبير من الإعجابات والتعليقات التي تركها عشاق النجم السوري الذين تمنوا الصحة والعافية لقصي وابنه العميد.

كما نالت الصور إعجاب العديد من النجمات اللواتي علّقن على الصور كسيرين عبد النور، كندا علوش، ماريتا الحلاني وناديا الجندي.

يذكر أنّ مسلسل لا حكم عليه الذي عرض على إحدى منصات البث يعد آخر أعمال النجم السوري، الذي سيشارك في الموسم الرمضاني القادم في مسلسل 2020 الذي تأجل عرضه من العام الماضي بسبب كورونا.

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