بعد 7 أشهر.. مركبة برسيفيرنس تهبط بنجاح على سطح المريخ

بعد رحلة استغرقت نحو 7 أشهر، هبطت مركبة برسيفيرنس الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” بنجاح على سطح المريخ، قاطعة نحو نصف مليار كيلومتر.

واحتفل المهندسون في مركز التحكم في المهمة، في ولاية كاليفورنيا، بعد تأكيد نبأ هبوط المركبة.

وستقضي مركبة برسيفيرنس، ذات الست عجلات، عامين على الأقل في حفر صخور على سطح الكوكب الأحمر، بحثا عن آثار تدل على وجود حياة في الماضي.

وهبطت المركبة في فوهة عميقة، بالقرب من خط استواء المريخ، تُسمى جيزيرو.

ويعتقد العلماء أن الفوهة كانت تضم بحيرة عملاقة قبل مليارات السنين. مما يرجح احتمال وجود حياة أيضاً.

