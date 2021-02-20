“الرقابة” تحذر من سرطان الخبز .. “برومات البوتاسيوم”

حذرت نشرة علمية أصدرها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية – ومقره طرابلس- من مغبة استمرار بعض المخابز الليبية ومصانع الخبيز والبسكويت والحلويات في استخدام مادة برومات البوتاسيوم Potassium Bromate والتي يرمز لها KBrO3 وتستخدم كمادة محسنة للخبز، تضاف للطحين وتعمل على زيادة تبييض الدقيق الأبيض، وتدخل في صناعة الخبز والكيك والمخبوزات والبسكويت.

وأوضح التقرير العلمي الذي أعده المهندس “علي موسى غريبة”- من مكتب الإعلام والمعلومات الخدمية التابع للمركز – أن برومات البوتاسيوم مادة كيميائية تم استخدامها كمحسن للخبز منذ 1923م، وتعتبر من المواد المؤكسدة ذو الفعالية البطئية أثناء عملية التخمير مما يساعد في انتاج خبز ذو حجم عالي و لون ومذاق جميلين، وتدخل أيضاً في صناعات أخرى مثل تعقيم المياه، وتستخدم أيضا في مواد التجميل وفي الشامبو .

ونبه المركز في نشرته المعلوماتية التحذيرية إلى أن “برومات البوتاسيوم” مادة خطرة جداً على صحة الإنسان وقد أثبتت التجارب بأنها تؤدي للسرطان وبناءاً على تقارير الأبحاث فقد تم منعها في الكثير من الدول وأُدرجت هذه المادة سنة 1996 م ، ضمن المواد المسرطنة والمسببة لأمراض الكبد، بواسطة لجنة دستور الأغذية ،على ضوء نتائج وبحوث وتحاليل مختبرية كافية بعد استخدام الأجهزة الحديثة ذات الحساسية العالية التي كشفت أن هذه المادة تترك آثاراً واضحة في الخبز، كما أن حيوانات المعامل ظهرت عليها أمراض سرطانية بعد تعرضها لبروميد البوتاسيوم.

وخلصت النشرة التي دقت جرس الإنذار إلى أنه: ( بالرغم من التحذيرات بخطورة هذه المادة ونتائجها السلبية حال استخدامها، إلا أن بعض ضعاف النفوس لازالوا يستعملون هذه المادة بطرق غير شرعية بعد أن قام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمنع استخدامها في المواد الغذائية والخبز خصيصاً وقام المركز بمخاطبة الجهات الضبطية بضرورة معاقبة كل المتورطين بالاستهتار بأمن وصحة وسلامة المستهلك).

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