كيم كارداشيان تطلب الطلاق من زوجها المغني كاني ويست

(رويترز) –

ذكر موقع “TMZ ” المختص بأخبار المشاهير ومجلة “فارايتي” -الجمعة- أن نجمة تلفزيون الواقع “كيم كارداشيان” طلبت الطلاق -بشكلٍ رسمي- من زوجها مغني الراب الشهير “كاني ويست” بعد مضي حوالي “7” أعوام على زواجهما، حيث أكد أحد الممثلين لـ”كارداشيان” أنها قدمت -بالفعل- طلب الطلاق.

ونقل “TMZ ” عن مصادر لم يحددها أن الانفصال يجري بشكل ودي وأن كارداشيان طلبت الحضانة المشتركة لأولادهما الأربعة، فيما لم يرد ممثل عن ويست على طلب للتعقيب بعد، كما نقلت مجلة “فارايتي” عن مصدر قضائي قوله إن كارداشيان قدمت أوراق الطلاق يوم الجمعة.. ويأتي طلب الطلاق بعد شهور من شائعات عن خلافات كبيرة بينهما قد تفضي إلى الانفصال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية