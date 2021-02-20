تطبيق ياباني يحدد المواقع التي يسكن فيها الجيران المزعجون

أطلقت اليابانبون تطبيق يمكن أن يحدد الأماكن التي يسكن فيها الأشخاص المزعجون أو أطفال صاخبون وذلك للأشخاص الذين يريدون أن يسكنوا في أماكن أكثر هدوئاً.

وأطلق عليه اسم Dorozoku Map لأنه مصطلح يستخدم في اليابان للأشخاص الذين يتحدثون بصوت عال في الأماكن العامة، وهو يعمل على مبدأ إرسال رسائل من السكان الغاضبون ويمكن أن يحدد لهم “مناطق الإزعاج” على الخريطة، ومصادر الصخب ليتجنبوها.

وانشئ التطبيق عام 2016 وتخطى عدد الشكاوى فيه حتى الآن الآلاف وانتقد البعض هذا التطبيق لأنهم اعتبروه ينتهك خصوصية الآخرين.

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