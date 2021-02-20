هل شرب الماء البارد مفيد للصحة أم مضر؟ هو السؤال الذي يطرحه الكثيرون منًا، ويعتقد بعضنا أن هذا يمكن أن يسبب السرطان، وهو اعتقاد خاطئ؛ فللأطباء رأي آخر كما يمكن تناول الماء على درجة حرارة منخفضة أن يعود ببعض الفوائد.

يرى بعض الأطباء أن شرب الماء البارد مفيد وخصوصًا بعد القيام بمجهود بدني؛ لأن هذا يساعد على تعديل درجة حرارة الجسم.

ويشير آخرون إلى أن هذا يدفعه إلى إنفاق الطاقة من أجل توفير الدفء ويساهم في حرق الدهون، إلا أن دراسة حديثة أشارت إلى أن ما يؤثر على أجسامنا فعلاً ليست درجة حرارة الماء بل الكمية التي يتم تناولها منه.

من المهم، بحسب الخبراء، شرب ما لا يقل عن لترين منعًا للمعاناة من بعض المشاكل الصحية، ويرون أنه يمكن اكتشاف مدى حاجة الجسم إلى الرطوبة من خلال البول غير الصباحي؛ فإذا كان لونه داكنًا فهذا يدل على أنه لا يتم استهلاك الكمية الكافية من الماء.

كذلك؛ يشيرون إلى أنه من الأفضل دائمًا شرب الماء العادي الخالي من المعطرات أو من أي مواد أخرى.

يساعد شرب الماء البارد على ترطيب الجسم، كما أنه يعود عليه بالعديد من الفوائد.

يساعد على خسارة الوزن؛ والسبب أنه يخفض درجة حرارة الجسم ويدفعه إلى إحراق الطاقة من أجل تأمين الدفء، وهذا يعني التخلص من بعض السعرات الحرارية والدهون الضارة التي تتجمع في مناطق مختلفة.

يعمل هذا الماء على تعديل درجة حرارة الجسم، وخصوصًا بعد ارتفاعها بسبب القيام بالتمارين الرياضية.

يساهم شرب الماء البارد في ترطيب الجسم، وتحديدًا بعد القيام بأي جهد بدني، علمًا أنه يمكن الدم أن يمتصه بسهولة؛ ممًا يسرع هذه العملية.

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