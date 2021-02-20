أفضل كاميرات الويب اللاسلكية المُتاحة للشراء في 2021

في هذه الأيام تأتي معظم أجهزة اللابتوب والأجهزة اللوحية بكاميرا أمامية مدمجة ولذلك قد لا يحتاج البعض إلى شراء أحد كاميرات الويب اللاسلكية من الأساس، ولكن بالنسبة لمستخدمي الكمبيوتر والأشخاص الذين يعقدون مؤتمرات أونلاين في كثير من الأحيان أو حتى الأشخاص الذين يبثون محاضرات وفيديوهات علمية، فإنهم قد يحتاجون إلى كاميرا ويب جيدة نظراً لما تتميز به من المرونة والقدرة على التصوير وتسجيل الفيديوهات بجودة عالية مقارنةً بالكاميرات المدمجة، ولأن السوق ملئ بالعيد من الطرازات الرخيصة التي قد لا تنفعك بتاتاً، قررنا أن نجمع لك مجموعة من أفضل كاميرات الويب اللاسلكية والتي يمكنك الاعتماد عليها بشكل أساسي.

أفضل كاميرات الويب اللاسلكية لهذا العام:

1. Logitech HD C920 Wireless Webcam

تتميز هذه الكاميرا بالتقاط صور عالية الدقة مليئة بالكثير من التفاصيل مقارنةً بأي كاميرا أخرى، كما أنه بفضل الضبط البؤري التلقائي والعدسة الزجاجية عالية الدقة، فإن الكاميرا تستطيع تصوير مقاطع فيديو عالية الدقة، بالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن للميكرفونات المزدوجة التقاط الأصوات الطبيعية للحصول على صوت فائق بحيث يمكن للشخص الموجود على الجانب الآخر سماعك بكل وضوح؛ تتوافق الكاميرا أيضاً مع أي تطبيق اتصال مثل FaceTime أو Skype، وبالتالي كل ما تحتاجه هو توصيل الكاميرا بالإنترنت وستساعدك على التواصل مع أي شخص من خلال أي تطبيق.

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2. Wyze Cam 1080p HD

تعد هذه الكاميرا من الخيارات الرائعة الموجودة في السوق وذلك لأن سعرها لا يتجاوز 25 دولار أمريكي، وبالإضافة إلى ذلك فهي تتميز بخاصية التسجيل عالي الدقة مما يمنحك صور وتسجيلات واضحة في أي وقت ومن أي مكان، وبفضل مصابيح الأشعة تحت الحمراء المدمجة في هذا الكاميرا والتي تعمل بشكل تلقائي فإنه يمكنك الحصول على رؤية ليلية بعيدة المدى في الظروف المُظلمة، تدعم الكاميرا أيضاً العديد من المستخدمين والأجهزة المختلفة وتدعم التحكم الصوتي من خلال أليكسا، بالإضافة إلى ذلك فهي تتوافق مع أنظمة أندرويد و iOS، وبالتالي يمكنك الاعتماد على هذا الكاميرا في التقاط الكثير من الصور ومقاطع الفيديو بدون أي مشاكل.

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3. Faleemi FSC776B Wireless Webcam

يمكنك استخدام هذه الكاميرا ككاميرا ويب لإجراء مكالمات الفيديو والتقاط الصور بكل سهولة، كما أنه يمكنك أيضاً استخدامها ككاميرا للمراقبة ويمكنك تثبيتها في أي مكان في منزلك، وبفضل دقتها العالية في التصوير فإنه يمكنك الاعتماد عليها بشكل أساسي، يمكنك أيضاً إنشاء الفيديوهات المسجلة بواسطة هذه الكاميرا ومشاركتها مع أي شخص مما يجعلها كاميرا متعددة الاستخدامات، وبالتالي إذا كنت تبحث عن مثل هذا النوع من الكاميرات فهذه الكاميرا هي الأنسب لك وخاصةً لأن سعرها لا يتجاوز 30 دولار أمريكي وهذا ما يجعلها أحد أفضل كاميرات الويب اللاسلكية الموجودة بالسوق.

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4. Microsoft HD-3000 Wireless Webcam

تعتبر هذا الكاميرا أيضاً من الكاميرات المميزة، وتتميز بالكثير من المميزات الموجودة في الكاميرات السابقة مثل قدرتها على التقاط صور عالية الدقة وتصوير مقاطع فيديو رائعة بفضل الضبط البؤري التلقائي والعدسات الزجاجية عالية الدقة، والمميز في هذه الكاميرا هو وجود تقنية TrueColor التي تمنحك درجة سطوع عالية وتوازن لوني متميز في جميع الظروف بما في ذلك الإضاءة الخلفية والإضاءة المنخفضة، وربما هذا أحد أقوى الأسباب التي جعلت هذه الكاميرا تكون من بين قائمة أفضل كاميرات الويب اللاسلكية.

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