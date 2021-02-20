العلماء ينجحون باستنساخ حيوان مهدد بالإنقراض

تمكن علماء الولايات المتحدة من استنساخ نسخة من حيوان النمس أسود القدمين المهدد بالانقراض والذي ولد في ديسمبر المنصرم باستخدام الجينات المجمدة لحيوان من نفس النوع نفق قبل أكثر من 30 عاماً حسبما أعلنت خدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية.

وأشار كبير خبراء منظمة Revive & Restore غير الربحية لحماية البيئة أن التكنولوجيا الحيوية والبيانات الجينومية يمكن أن تكون ذات أهمية في الجهود المبذولة لحماية البيئة.

ويشعر الخبراء بالقلق حول حيوانات النمس أسود القدمين التي ستستنسخ مستقبلاً لأنها تفتقر إلى التنوع الجيني، ما سيجعلها ضعيفة أمام مختلف الطفيليات والأمراض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا