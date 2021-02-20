مصور يعثر على بطريق أصفر لم يسبق له مثيل في جنوب المحيط الأطلسي

تمكن مصور الحياة البرية البلجيكي إيف آدامز من أن يعثر على بطريق لم يسبق له مثيل بسبب لون ريشه المشرق المذهل الأصفر عندما كان في رحلة إستكشافية في جنوب المحيط الأطلسي وتحديداً في جزيرة في جورجيا الجنوبية.

والتقط له صورة بعد أن كان يفرغ المعدات حيث كان في الشاطئ أكثر من 120 ألف طائر وهو البطريق الوحيد المميز فيهم وقال المصور أنه كان محظرظاً لأن الطائر تواجد حيث كنا. لم يحجب بحر من الحيوانات الضخمة رؤيتنا.

ويعود السبب وراء اللون الغريب إلى اللوسيزم، وهي حالة وراثية تؤدي إلى تخفيف أصباغ الريش عندما لا تنتج خلايا البطريق الليوسية مادة الميلانين يتحول ريشه الأسود إلى اللون الأصفر.

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