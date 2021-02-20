الخبراء يثبتون أن نبات السفرجلية ينقى الهواء المتلوث

كشف الباحثون مؤخراً عن طريقة جديدة تحد من تلوث الهواء باستخدام “نبتة فائقة” تحبس الانبعاثات وهي نوع من نبات السفرجلية أو كما تعرف بالقطنية أثبت العلماء أن تمتص التلوث أكثر من الشجيرات المماثلة الأخرى.

ويمتص نبات Cotoneaster franchetii جزيئات الدخان المرورية بصريقة أكثر فعالية بنسبة 20% مقارنة بنباتات مثل الزعرور والأرز الأحمر الغربي وذلك بفضل أوراقه الكثيفة والمشعرة.

وستكون النباتات القطنية مثالية للزراعة على طول الطرق المزدحمة في مناطق التلوث الساخنة حيث قالت كبيرة الباحثين أنها الأكثر مثالية في طرق المدن الرئيسية ذات حركة المرور الكثيفة.

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