نجل عابد فهد يلعب دور والده في الصغر بمسلسل 350 غرام

كشف النجم السوري عابد فهد وزوجته زينة اليازجي عن استعداد ابنهما تيم لخوض تجربته التمثيلية الأولى وذلك من خلال مشاركته في مسلسل 350 غرام.

وقال الفنان السوري في مقابلة تلفزيونية إنّ نجله سيلعب دوره في الصغر في المسلسل، وأشار للتشابه الكبير بينه وبين ابنه وهذا ما جعله يرشحه لهذا الدور.

وأشار الفنان السوري إلى أنّ ولده لن يتقاضى أي مبلغ مالي من الشركة نظير مشاركته، إلّا أنّ الشركة ستعوضه من خلال مفاجأة ستقدمها له في عيد ميلاه.

من جانبه عبّر تيم عن سعادته لدخول عالم الفن، وقال إنّه يتمنى أن يصبح نجماً في هوليوود عندما يكبر، وأشار لرغبته بأنّ يطلق عليه الناس تيم فهد عوضاً عن تيم عابد فهد، لأنّه يرغب في تقديم نفسه بشكل مستقل عن والده.

يذكر أنّ عابد فهم أنهى تصوير مسلسل 350 غرام، ويستعد حالياً لتصوير مشاهده في مسلسل السنونو رفقة ياسر العظمة

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