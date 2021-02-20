هاتف Realme GT 5G قادم قريبًا مع سنابدراجون 888

بعد عشرات التسريبات والتقارير، أخيرًا ريلمي أصبحت مستعدة للكشف رسميًا عن هاتف Realme GT 5G الرائد، وهو أول هواتف ريلمي الرائدة لعام 2021! وحسبما نعلم حتى الآن، الشركة ستكشف عن هاتفها رسميًا في مارس المقبل، لكن في الوقت الحالي نحن نعلم عنه كثير من المعلومات!

مواصفات ومميزات هاتف Realme GT 5G

الهاتف الجديد وطبقًا للتسريبات قادم مع معالج سنابدراجون 888 الأقوى حسبما أسلفنا الذكر، إلى جانب شاشة من نوع سوبر أموليد، بعض التسريبات أشارت إلى أن هذه الشاشة قادمة بتردد 160 هيرتز! لكن هذا أمر لم يتم تأكيده من أي مصدر.

سيدعم الهاتف شحنًا سريعًا بقدرة 125 واتّ، وهو رقم ممتاز بالطبع، هذا في حين أن الهاتف قد ظهر على منصة TENAA برقم النموذج RMX2202 ويأتي مع تصميم ليس بجديد من الجهة الخلفية أو حتى الأمامية، لكن يظهر لنا ظهور لوجو GT الجديد.

الشاشة هنا ستكون بقياس 6.8 بوصة، وستقدم تردد مرفتع كما أسلفنا الذكر، هذا في ظل وجود 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و512 جيجابايت من الذاكرة التخزينية! وهي وبكل تأكيد أرقام ضخمة.

في تسريب سابق عرفنا أيضًا أن الهاتف سيأتي بإصدارين مختلفين في المواصفات والسعر، وحتى الآن هذا ما نعلمه من المصادر عن هاتف Realme GT 5G ويظهر لنا جليًا أن ريلمي تنوي إشعال المنافسة بهذا الهاتف وذلك نظرًا للمواصفات الرائدة الذي يقدمّها وشهر مارس الذي سيتم إظلاقه فيه، وهو الشهر الذي سيشهد إطلاق أكثر من هاتف في أكثر من فئة.