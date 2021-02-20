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شاب دنماركي يسجن بسبب “بصقة كورونا”

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت محكمة دنماركية حكماً بسجن شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بسبب بصقه على شرطيين يوم 29 مارس الماضي.

وقعت أحداث القصة عندما كان الشاب عائد من حفلة عيد ميلاد أقيمت في مدينة أرهوس غرب الدنمارك، حيث استوقفته الشرطة للتحقق منه في بداية الإغلاق الجزئي.

ولأنّ الشاب كان ثملاً قام بالبصق على الشرطيين على مسافة 50 سم وقال كورونا على سبيل الدعابة.

دعابة الشاب لم تلقَ آذاناً صاغية لدى الشرطة التي أوقفته وقدمته للمحاكمة، حيث حكمت المحكمة عليه بالبراءة، قبل أن تحكم عليه محكمة الاستئناف بالسجن لمدة 3 أشهر.

يذكر أنّ محكمة الاستئناف استندت في حكمها على المادة 119 التي تنص الفقرة الأولى منها على العنف والأشكال الأخرى من الاعتداء الجسدي المنصوص عليها في قانون العقوبات 224.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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