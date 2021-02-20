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روسيا تستعد لإنتاج 88 مليون جرعة من لقاح كورونا

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا استعداد بلادها لإنتاج 88 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقالت النائبة الروسية إن 83 مليون جرعة من هذه اللقاحات ستكون من لقاح سبوتنيك في الذي يعد أول لقاح أنتجته روسيا.

وأشارت تاتيانا لتخصيص 59 مليون جرعة من العدد الكلي لدعم برنامج التطعيم الوطني في البلاد.

وكشفت عن إنتاج روسيا 11.1 مليون جرعة من اللقاح خصصت 7.9 مليون جرعة من ها للبرنامج.

وبينت النائبة الروسية قدرة بلادها على إنتاج 30.5 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الربع الأول من العام الجا

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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