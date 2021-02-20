روسيا تستعد لإنتاج 88 مليون جرعة من لقاح كورونا

أكدّت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا استعداد بلادها لإنتاج 88 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقالت النائبة الروسية إن 83 مليون جرعة من هذه اللقاحات ستكون من لقاح سبوتنيك في الذي يعد أول لقاح أنتجته روسيا.

وأشارت تاتيانا لتخصيص 59 مليون جرعة من العدد الكلي لدعم برنامج التطعيم الوطني في البلاد.

وكشفت عن إنتاج روسيا 11.1 مليون جرعة من اللقاح خصصت 7.9 مليون جرعة من ها للبرنامج.

وبينت النائبة الروسية قدرة بلادها على إنتاج 30.5 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الربع الأول من العام الجا

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