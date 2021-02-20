تسريبات تكشف مواصفات هاتفي HONOR الجديدين

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة HONOR الصينية مواصفات هاتف HONOR 40 الذي ستطلق الشركة بنسختين.

وستعمل النسخة الأولى HONOR 40 HJC بمعالج Mediatek Dimensity 800U ونظام تشغيل Android 10.

وستزود الشركة الصينية هذه النسخة بشاشة AMOLED مقاس 6.53 بوصة ودقة عرض +FHD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 128 و256 غيغا بايت أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 3800 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

أما بالنسبة للنسخة الثانية فستأتي باسم HONOR 40NZA فستعمل بمعالج بنفس معالج ونظام تشغيل النسخة السابقة، وسيحتوي على شاشة TFT LCD مقاس 6.6 بوصة وجودة عرض HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا مماثلة لكاميرا النسخة الماضية.

وستأتي الذاكرة الداخلية في هذه النسخة بسعة 64 و128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستتراوح سعتها ما بين 4 و6 غيغا بايت.

وستحتوي النسخة على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، واي فاي، بلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية ولا عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية