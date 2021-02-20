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المباحث الأمريكية توجه ضربة قوية لـ”سيجنال”

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجهت المباحث الفيدرالية الأمريكية ضربة قوية لتطبيق سيجنال، وذلك بعدما تمكن من اختراق البرنامج والاطلاع على رسائل المجرمين.

حيث أظهرت وثائق ومستندات استخدمت من وزارة العدل الأمريكية عرضت في قضية محاكمة مجرمين في نيويورك قيام الFBI باختراق التطبيق المشفر، واطلعت على المحادثات والرسائل المتبادلة بين أفراد العصابة.

حيث زودت المباحث الفيدرالية المحكمة بلقطات شاشة للمحادثات التي جمعت عصابة تعمل بتهريب السلاح.

وتعد هذه الحادثة ضربة قوية لتطبيق سيجنال الذي طالما تباهى بنظام التشفير الخاص به والغير قابل للاختراق.

يذكر أنّ تطبيق سيجنال حصل على زيادة كبيرة في عدد المستخدمين في فبراير الماضي، وذلك بعد إعلان واتس آب عن شروط خصوصية جدي

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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