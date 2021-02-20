موتورولا تكشف عن هاتف اقتصادي بمواصفات مميزة

كشفت شركة موتورولا الأمريكية عن هاتف اقتصادي جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Moto G10.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 460 SoC، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الأمريكية الهاتف الجديد بشاشة IPS 720*1600 بيكسل بتردد 60 ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة للسيلفي، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 و128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية قوية، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الهاتف الجديد بسعر اقتصادي يصل إلى 150 يورو فقط.

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