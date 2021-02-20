ابل قد تطلق بطارية مغناطيسية لأيفون 12 بتقنية MagSafe

تدعم سلسلة هواتف ايفون 12 تقنية MagSafe والتي تجعلها قادرة على الالتصاق مغناطيسياً ببعض الملحقات والشواحن، ومن أجل مزيد من الاستفادة منها تعمل ابل حالياً على تطوير بطارية خارجية إضافية للايفون معتمدة على تلك التقنية.

بطارية إضافية لأيفون 12 بتقنية MagSafe

وفقاً لموقع بلومبيرج الإخباري، فإن ابل تعمل على تطوير بطارية MagSafe لهواتف ايفون 12 منذ أكثر من عام، وقد كان مقرراً إطلاقها نهاية العام الماضي في الأشهر التي تلت إطلاق الهواتف الجديدة.

هذه البطارية الخارجية ستلتصق بالايفون من الخلف مغناطيسياً بفضل تقنية MagSafe وسوف يتم شحنها لاسلكياً عند شحن الايفون كما ستقوم هي ذاتها بشحن الايفون عند الحاجة لاسلكياً أيضاً.

البطارية سوف تختلف كلياً عن البطاريات الخارجية الأخرى للايفون التي تكون مغلفة ضمن غطاء حماية أو الباور بانك التقليدي.

هذه البطارية المزعومة ستكون متاحة من ابل رسمياً مثلها مثل شواحن MegSafe وأيضاً المحافظ وأغطية الحماية.

ابل تأخرت في إطلاق البطارية وذلك بسبب مشاكل في الحرارة الزائدة، وكذلك مشاكل في شحن الايفون عند وضع وإزالة البطارية الخارجية.

في حالة جاهزية البطارية وحل المشكلات المتعلقة بها سيتم الإعلان عنها وتوفيرها للشراء، وإن لم تتمكن سوف تلغي خطط التطوير الخاصة بها كما فعلت سابقاً مع قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower.

ابل أيضاً تخطط للكشف عن ملحقات أخرى معتمدة على تقنية MagSafe مثل حامل خاص بالسيارة وغيرها.

حالياً تتوفر ثلاث أنواع من ملحقات MagSafe من ابل وهي: الشواحن، أغطية الحماية، المحافظ.

انتقادات موجهة إلى تقنية MagSafe

رغم كون تلك التقنية عملية للبعض إلا أنها لاقت انتقاداً لاذعاً من البعض وذلك لضعف الالتصاق المغناطيسي بين هواتف ايفون 12 والملحقات والتي تؤدي لانفصالها بسهولة.

أيضاً ظهرت مؤخراً تقارير طبية تتحدث عن تأثير سلبي للمجال المغناطيسي لتقنية MagSafe على عمل بعض الأجهزة الطبية مثل الأجهزة المنظمة لضربات القلب المزروعة داخل الجسم.