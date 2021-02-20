سلسلة هواوي P50 قادمة في مارس المقبل – إليك كافة التفاصيل

لعل هواوي تعاني بشكل واضح في سوق الهواتف الذكية حاليًا، لكن هذا لن يمنعها من الكشف عن سلسلة هواتف هواوي P50 في الموعد المعتاد وهو الربع الأول من كل عام، وفي عام 2021 نحن ننتظر سلسلة P50 والتي ظهرت عنها تسريبات هامة اليوم.

ما نعرفه عن سلسلة هواوي P50 الرائدة

تسريبات اليوم قد أتت من مصدر معروف باسم Teme، وفي مضمونها نعلم أن السلسلة الجديدة قادمة في 26 أو 28 مارس على وجه التحديد، هذا في حين أن السلسلة ستتكون من ثلاث هواتف، أحدهم سيكون إصدار Lite مع معالج كيرين 9000E وهو النسخة المخففة من معالج كيرين الحالي.

هاتفيّ P50 برو وبرو بلس -أو أيًا كانت التسمية- سيأتيان مع كيرين 9000 بشكل طبيعي، في حين أن السلسلة ستركز بشكل خاص على أداء الكاميرا والألعاب، هذا بعدما عرفنا أن هواوي تستمر في تعاونها مع Leica في كاميرات السلسلة.

طبقًا لتسريبات سابقة، الإصدار الاٌقل ضمن السلسلة والذي سيحمل الاسم P50 أو P50 لايت سيأتي مع شاشة بتردد 90 هيرتز، بينما الإصدارين الأعلى سيأتيان مع شاشة بتردد 120 هيرتز، هذا إلى جانب أن الشاشة ستقدم تقنيات متقدمة من حيث الدقة والوضوح ومعالجة الألوان.

حتى الآن لا نعرف باقي المواصفات، لكن في مقال سابق كنّا قد شاركناكم مزيد من التسريبات: “تسريبات هواوي P50 تكشف عن قدرات تصوير بالغة التطور“.