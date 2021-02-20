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جزء ثاني من مسلسل لؤلؤ بحضور مي عمر

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة سينرجي المنتجة لمسلسل لؤلؤ عن وجود جزء ثاني للعمل الذي حقق نجاحاً كبيراً في جزئه الأول.

وقالت شركة الإنتاج المصرية إنّها بدأت بالاستعداد لتصوير الجزء الثاني بوجود بطلة الجزء الأول مي عمر.

وقالت سينرجي إنّها تركت الجزء الأول من العمل مفتوحاً تمهيداً لإنتاج جزء ثاني منه أكثر تشويقاً وإثارة.

من جانبها أكدّت مي عمر هذا الأمر من خلال إجابتها بكلمة احتمال لأحد المتابعين الذي سألها عن وجود جزء ثاني للعمل.

يذكر أنّ الجزء الأول من مسلسل لؤلؤ عرض على قناة ON، وكان من سيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وبطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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