أغرب احتيال من أجل تلقي لقاح كورونا

لجأت سيدتان من ولاية فلوريدا الأمريكية للحيلة من أجل الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

حيث تنكرت المرأتان البالغتان من العمر 33 و44 عاماً بزي الجدات، حيث لبستا قلنسوة، نظارات إخفاء لكي تبدو أعمارهن تفوق 65 عاماً، وهو الحد الأدنى للعمر الذي يجب إعطاؤه الأولوية للحصول على اللقاح في الولاية.

وتمكن العاملون من اكتشاف الخدعة من خلال التدقيق في تاريخ ميلادهما ومظهرهما، حيث كان التناقض واضحاً بينهما.

وتفاجأ العاملون عند اكتشاف الخدعة بحصول السيدتين على الجرعة الأولى، وهذا يعني أنّ الخدعة نجحت في المرة الأولى.

من جانبه وبخّ مكتب عمدة مقاطعة أوانج السيدتين، ووصفهما بالأنانيتين وقال إنّهما حرمتا شخصين آخرين من اللقاح.

يذكر أنّ وزارة الصحة اتخذت مجموعة من الإجراءات الأمنية الجديدة بعد اكتشاف الحادث.

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