علماء أميركيون ينجحون في استنساخ أول حيوان معرض للانقراض

تمكن علماء أميركيون من استنساخ حيوان النمس الأسود الأقدام المعرض للانقراض، باستخدام خلايا مجمدة من إحدى إناث هذا الحيوان كانت قد نفقت منذ عقود، وذلك في أول استنساخ لنوع معرض لخطر الانقراض في الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت المؤسسة الأميركية للأسماك والحياة البرية إن جهود استعادة النمس ذي الأقدام السوداء، قامت بخطوة جريئة في “10 ديسمبر” بولادة “إليزابيث آن” المستنسخة من خلايا الأنثى “ويلا” التي عاشت قبل أكثر من “30” عاما.

وأضافت المؤسسة أن هذه الخطوة تهدف إلى إثراء التنوع الجيني ومقاومة الأمراض، فيما أوضحت “نورين والش” مديرة منطقة الجبال والبراري التابعة للمؤسسة أنه على الرغم من كون هذا البحث أولياً فهو أول استنساخ لنوع معرض للانقراض في أميريكا الشمالية ويتيح وسيلة واعدة للجهود المستمرة للحفاظ على النمس الأسود الأقدام .

ويعد هذا الحيوان الوحيد من حيوانات “ابن عرس” التي تتخذ من القارة الشمالية موطناً لها، وكان يُعتقد أنه انقرض، لكنه ظهر بعدما كاد يختفي للأبد عندما اكتشف مزارع في ولاية “وايومنغ” عدداً صغيراً منه في أرضه عام 1981م وتم جمع هذه الحيوانات وإدراجها في برنامج استيلاد لاستعادة النوع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية