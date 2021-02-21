يعد الليمون من الفواكه ذات المذاق شديد الحموضة لذلك عادةً ما يتم استخدامه من أجل الاستفادة من فوائده المتعددة من خلال مزجه مع بعض المشروبات والأطعمة الأخرى أي كمنكه.

أما بالنسبة للزنجبيل (Ginger) فهو من المكملات العشبية التي تستخدم كعلاج طبيعي لعلاج العديد من الحالات الصحية، فما فوائد الزنجبيل والليمون قبل النوم؟ تعرف في هذا المقال:

فوائد الزنجبيل والليمون قبل النوم

للزنجبيل والليمون العديد من الفوائد الصحية خاصةً في حال تناولهما معًا، ومن أبرز فوائد الزنجبيل والليمون قبل النوم الاتي:

التخفيف من الغثيان

الزنجبيل من المشروبات الطبيعية التي عادةً ما كان يتم استخدامها من أجل علاج مشكلات الجهاز الهضمي المختلفة خاصةً تلك المتعلقة بالمعدة، حيث تم استخدامه كعلاج طبيعي لعسر الهضم والتخفيف من الغثيان والقيء التي قد يعاني منها بعض الأفراد أحيانًا.

الجدير بالعلم أن الأدلة قد أظهرت أهمية تناول الزنجبيل والليمون في حالات المعاناة من الغثيان والقيء حتى تلك الناجمة عن الحمل والعلاج الكيميائي.

خسارة الوزن

من فوائد الزنجبيل والليمون قبل النوم أنها قد تساعد في عملية خسارة وفقدان الوزن، حيث قد ثبتت أهمية فاكهة الليمون في التقليل من مقاومة الأنسولين (Insulin) والتي بدورها تساهم في التقليل من كمية الدهون المخزنة في الجسم.

وأما بالنسبة إلى الزنجبيل فقد ثبت أن له دور واضح ومهم في خسارة وفقدان الوزن وذلك من خلال دوره في تقليل شعور الجوع عند الفرد.

تقوية المناعة

يتميز الزنجبيل باحتوائه على بعض الخصائص التي تساعد في تقوية المناعة بالإضافة إلى دوره في الحماية والوقاية من بعض أنواع البكتيريا، وأما الليمون فيتميز باحتوائه على كل من فيتامين ج (Vitamin C) ومضادات الأكسدة المهمان في تقوية المناعة وتحسينها.

الوقاية من السرطان

قد تكون من إحدى فوائد الزنجبيل والليمون قبل النوم أنها تساعد في الوقاية ومحاربة بعض أنواع السرطانات التي من الممكن أن تصيب بعض الأفراد.

التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والكبد

يعتقد أن كل من الزنجبيل والليمون يحتويان على بعض المركبات التي قد يكون لها دور ومساهمة في حماية ووقاية الفرد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والكبد أيضًا.

.التخفيف من الالام المختلفة

قد يكون للزنجبيل والليمون دور في المساعدة على تخفيف الالام الناجمة عن المعاناة من بعض الحالات الصحية مثل: الالتهابات، والتهاب المفاصل (Arthritis)، والصداع أيضًا.

كما أن البعض قد يستفيد من دور هذا المشروب في تخفيف الالام من أجل التخفيف من الام العضلات الناتجة عن الخضوع لبعض التمارين الشاقة والشديدة، أو حتى من أجل التخفيف من الام الدورة الشهرية.

كيفية تحضير الزنجبيل والليمون

بعد أن قمنا بذكر أبرز فوائد الزنجبيل والليمون قبل النوم وبصورة عامة، لا بد الان من التنويه إلى طرق كيفية تحضير هذا المشروب، والتي تتمثل في اتباع الاتي:

المكونات

والتي تتضمن كل من:

شريحتين من الليمون.

نصف كوب من شرائح الزنجبيل.

نصف كوب من العسل.

طريقة التحضير

وأما بالنسبة إلى طريقة التحضير فهي تتم كالاتي:

احضار وعاء زجاجي، والعمل على خلط جميع المكونات السابقة التي قد تم التنويه عنها.

نقع هذا المزيج لبضع ساعات، ومن الممكن تركه في داخل الثلاجة طوال الليل.

مزج عصائر الليمون والزنجبيل مع العسل بشكل جيد من أجل إعطاء مشروب ذو سماكة.

إضافة 1-2 معلقة من هذا المزيج إلى كوب من الماء الساخن من أجل تحضير مشروب الزنجبيل والليمون.

الاثار الجانبية للزنجبيل والليمون

على الرغم من الفوائد الصحية التي قد يتضمنها كل منهما إلا أن هناك بعض الاثار الجانبية والأضرار التي قد تترتب على تناولهما، ومن أبرز هذه الاثار الاتي:

الاثار الجانبية للزنجبيل

من الاثار الجانبية التي قد تترتب على استخدام الزنجبيل خاصة بشكل مفرط الاتي:

يتسبب في الإصابة بإحدى أنواع الحساسية عند البعض.

يتسبب بالمعاناة من بعض مشاكل وأمراض المرارة.

يتسبب أحيانًا بمشاكل صحية للفرد في حال كان يعاني من بعض الحالات الصحية مثل: أمراض القلب، والسكري، وارتفاع وانخفاض ضغط الدم، لذلك ينصح بعدم استخدام الزنجبيل إلا بعد القيام باستشارة الطبيب المختص.

ينصح بعدم استخدامه خلال فترة الحمل إلا بجرعات علاجية معتادة.

الاثار الجانبية لليمون

الجدير بالبيان أن الليمون يحتوي على نسبة عالية من الأحماض، لذلك هناك بعض الحالات التي تنصح بعدم استخدامه لتجنب أضراره واثاره الجانبية قدر الإمكان، ومن أبرز هذه الحالات الاتي:

تقرحات الفم: لأنها قد تتسبب في شعور الفرد ببعض الوخز أحيانًا.

مرض الجزر المعدي المريئي: فقد يترتب على استخدام الليمون في هذه الحالة المعاناة من تفاقم الأعراض المصاحبة لهذا المرض مثل: حرقة المعدة.

المصدر: ويب طب

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