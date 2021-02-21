تطبيق يوتيوب على أندرويد يسمح الآن بمشاهدة المحتوى بدقة 4K على أي هاتف

إن كان لديك إتصال إنترنت ممتاز فلا يوجد ما يمنعك من مشاهدة المحتوى بدقة 4K، هذا إن كان استهلاك الإنترنت لا يشغلك في شيء بالطبع، لكن فيما سبق كان هناك عائق أمام مشاهدة دقة 4K في يوتيوب على هواتف أندرويد، وهذا العائق ببساطة هو أن هذه الدقة لم تكن موجودة! على الأقل لجميع الهواتف.

دقة 4K في يوتيوب على أندرويد

الآن -وحسب أحدث التقارير– حدّثت جوجل تطبيق يوتيوب على منصة أندرويد بالتزامن مع نفس التحديث لـiOS، وبعد هذا التحديث سيكون بإمكانك مشاهدة دقة 2160p HDR (وهي دقة 4K) على أي هاتف أندرويد دون أي معوقات! والمميز هنا ليس توفر الدقة، بل توفرها على أي هاتف أندرويد حتى لو كانت دقة شاشته منخفضة أساسًا.

الهواتف حاليًا وفي الأغلب تأتي بدقات 720p و1080p وذلك في هواتف أندرويد المتوسطة والضعيفة، بينما الهواتف الرائدة مثل جالكسي S21 ألترا تأتي مع شاشة بدقة 1440p أي تقريبًا دقة 2K، وإن أخذنا الموضوع بشكل سطحي جدًا سنجد أن تشغيل دقة 4K على هذه الهواتف أيًا كانت فئاتها هو أمر غير مفيد! لكن الأمر ليس كذلك.

عند مشاهدة محتوى 4K على شاشتك التي لا تدعم هذه الدقة فأنت بالطبع لن تشاهد المحتوى بدقة 4K بل ستشاهده بأعلى دقة متوفرة في هاتفك، ولو كانت 1080p على سبيل المثال فهنا ستلاحظ أن الدقة نفسها أفضل بكثير، أي أن مشاهدة فيديو بدقة 4K على شاشة 1080p هو أفضل بكثير من مشاهدة فيديو بدقة 1080p على نفس تلك الشاشة!

الخاصية الجديدة قادمة في تطبيق يوتيوب بإصدار 16.07.32 وهو في طريقه الآن للوصول لجميع المستخدمين، صحيح أن الجودة والدقة أفضل، لكن دقة 4K تقتل باقات الإنترنت بدون رحمة!